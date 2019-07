Empate e derrota no ‘fecho’

O Nacional fechou ontem o estágio em Rio Maior, com a realização de mais dois jogos de preparação, de manhã com os sub-23 do Belenenses, que terminou com um empate (1-1), e, à tarde, com o Cova da Piedade, conjunto que irá defrontar no campeonato da II Liga, que valeu a primeira derrota dos alvinegros, por 2-1, na nova época.

Luís Freire apresentou duas equipas diferentes nos dois...