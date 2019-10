Foi num domingo passado com as condições climatéricas a estarem instáveis no Faial, que decorreu mais emoções no karting madeirense, com a realização da quarta prova o Troféu Karting da Madeira a ter lugar no Kartódromo do Faial.

A luta pelos pontos foi animado, com alguns pilotos a conseguirem manter a regularidade e a estarem cada vez mais perto dos objectivos, em relação ao topo...