O Governo Regional aprovou, ontem, a missão EMIR no Porto Santo 2020, nos períodos de 20 a 25 de Fevereiro (Carnaval), 9 a 13 de Abril (Páscoa), 23 a 29 de Junho (Festas de São João) e de 12 de Julho a 20 de Setembro (Verão) de 2020. De acordo com Eduardo Jesus, os encargos decorrentes da missão EMIR no Porto Santo 2020 estão estimados em 199.296 euros.

