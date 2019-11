A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e o Comando Regional das Operações de Socorro (CROS) acompanharam 1.613 ocorrências, desde o início do ano e até ao mês de Setembro. Desses casos, cerca de 47% contou com o accionamento da EMIR, que socorreu e acompanhou as vítimas.

