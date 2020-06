No final de Março, o DIÁRIO ouviu os testemunhos de alguns emigrantes madeirenses que lidaram com a realidade da pandemia de covid-19, em diferentes países do globo. Numa altura em que o mundo ‘entrava’ em confinamento e as pessoas se fechavam em casa, a reportagem relatava incertezas e receios, mas também alguma esperança. Passados dois meses, com cenários mais ou menos controlados...