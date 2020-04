Emergência prolongada com menos restrições

Como era esperado, a Assembleia da República aprovou, por larga maioria, um terceiro período de estado de emergência, dando resposta positiva ao pedido do Presidente da República. O decreto de Marcelo Rebelo de Sousa prolonga o estado de excepção, motivado pela pandemia de covid-19, até ao próximo dia 2 de Maio, mas é menos restritivo do que os anteriores.

PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da prorrogação do estado de emergência, enquanto o PEV e Chega abstiveram-se. O PCP e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, e o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, votaram contra.

Em relação à primeira renovação do estado de emergência, há duas semanas, mudaram o sentido de voto o PCP e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, que se tinham abstido.

O decreto do Presidente da república deixa em aberto a possibilidade de uma “abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais”. Um sinal claro de que, a partir da próxima semana, haverá a abertura de alguns sectores de actividade, como também já se prevê para a Madeira.

O texto enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao parlamento abre a a possibilidade de “eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados, por sectores de actividade, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento comercial ou da sua localização geográfica, com a adequada monitorização”.

O decreto também prevê a possibilidade de restrições às deslocações diferentes, em função da idade dos cidadãos ou locais de residência. Também é admitida a comemoração do Dia do Trabalhador, a 1 de Maio, embora com limites.

“Pela última vez”

A regulamentação do estado de emergência compete ao Governo da República e o primeiro-ministro já deixou algumas indicações do que pretende fazer, admitindo que deverão ser abertas algumas áreas de actividade, mas com limites de funcionamento.

“Espero sinceramente que esta seja a última vez na nossa vida que estejamos aqui a debater o decretar do estado de emergência”, declarou António Costa no discurso que encerrou o debate.

“Podemos orgulhar-nos como a nossa democracia soube viver a liberdade da Constituição e também aplicar a autoridade da Constituição quando ela foi necessária, no estrito limite do necessário e nunca mais do que aquilo que foi adequado e proporcional”, afirmou.

Maio como meta

O primeiro-ministro apontou para Maio a possibilidade de as creches reabrirem e de os serviços da administração pública retomarem o atendimento presencial aos cidadãos, e garantiu abundância de materiais de protecção individual no mercado.

António Costa defendeu que agora é preciso começar a definir as prioridades de qual deve ser o ritmo em termos de alívio da pressão social existente em termos de restrições à circulação e à actividade económica. Neste contexto, disse esperar que, em Maio, seja possível “reabrir as creches, que são fundamentais para apoiar as famílias e para evitar que muitas famílias estejam com perda de rendimento, ou que tenham esforço acrescido por se encontrarem em teletrabalho”.

“Gostaria muito que, pelo menos no período praia/campo, as crianças do pré-escolar pudessem voltar a conviver, porque é muito importante para a sua formação”, afirmou.

Só PCP votou contra

A Comissão Permanente aprovou, ontem, um parecer favorável ao pedido de prolongamento, por mais duas semanas, do estado de emergência. O pedido foi entregue, pelo Presidente da República, no parlamento nacional que, cumprindo a lei, consultou os órgãos de governo próprio das regiões autónomas.

O parecer da ALM foi aprovado, com votos a favor de PSD, PS, CDS e JPP e voto contra do PCP.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, considera que “as medidas implementadas pelos Governos da República e Regional têm sido positivas” e que por isso a renovação do estado de emergência é o “prolongar uma situação que devia ser excepcional”, que só condiciona um conjunto de “liberdades e garantias”, mas que “não resolver o problema”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destaca uma grande alteração em relação aos dois decretos anteriores de Marcelo Rebelo de Sousa.

José Manuel Rodrigues acredita que na próxima semana já possa haver a abertura de “algumas indústrias e de algum comércio, sempre numa perspectiva de tentar reactivar o tecido económico regional, mas também de nunca baixar a guarda em termos de salvaguarda da saúde pública”.