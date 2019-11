Embate aquém do esperado

A abertura do debate do Programa de Governo, para os próximos quatro anos, representou a estreia de grande parte dos deputados, que compõem a nova Assembleia legislativa da Madeira, o que teve reflexos nos trabalhos. A bancada mais inexperiente foi a do PS e isso prejudicou a forma como se apresentou e confrontou o Governo.

Foi evidente que os deputados socialistas se prepararam...