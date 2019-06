Uma embarcação de pesca, que se encontrava a navegar a cerca de 10 milhas da Ponta de S. Lourenço, no Caniçal, foi rebocada, após ter ficado sem energia a bordo.

De acordo com o Comandante do Porto do Funchal, a tripulação encontrava-se bem de saúde, sendo que o único problema estaria relacionado com a falta de energia, que não permitia que a embarcação navegasse pelos seus próprios...