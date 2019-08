O historiador e professor Emanuel Gaspar, natural de Machico, vai integrar a lista do Juntos Pelo Povo (JPP) às ‘Regionais’. Uma decisão aprovada na última reunião dos órgãos nacionais do partido.

Emanuel Gaspar é também o primeiro deputado municipal do JPP, na curta história do partido com apenas 4 anos.

Natural de Machico, Emanuel Gaspar de Freitas licenciou-se em História da Arte,...