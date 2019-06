Bastou a colocação de cartazes nas zonas altas do Porto Moniz, com o slogan “Madeira com + agricultura”, mensagem da responsabilidade do PSD, para colocar os ‘nervos’ do presidente do município em ‘franja’. No entender do autarca socialista considera que o teor apenas pode ser entendido como uma “provocação aos agricultores” daquele concelho. Vai daí Emanuel Câmara apresentou um...