Até ao momento José Gomes viu apenas satisfeito parte daquilo que denunciou ser necessário, em termos de reforços de Inverno, para o Marítimo “atacar de forma mais confortável”, o resto do campeonato português. O anunciado regresso de Joel Tagueu (previsto chegar à Madeira no inicio da próxima semana) vem satisfazer parte dos anseios do treinador maritimista. “Pedi publicamente...