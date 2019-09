O ano lectivo no Conservatório começou com cerca de 2.200 alunos, quase mil deles ganhos com a transferência da DESEAM. Estão divididos pela iniciação à música, pelo ensino artístico especializado, pelos cursos profissionais e pelos cursos livres. Para além destes 2.200 com lugar já garantido, mais de duas centenas estão em lista de espera para os Cursos Livres, revelou Carlos Gonçalves....