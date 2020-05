João José Gomes Teles tinha 16 anos quando foi visto pela última vez, na manhã de 6 de Outubro de 1998, no Largo do Machiqueiro, quando se dirigia para a Escola do Estreito de Câmara de Lobos. Sofia Catarina Andrade de Oliveira ia fazer 2 anos quando o seu pai, o pescador Luís Encarnação, a retirou da casa dos familiares da mãe da bebé, ao início da noite de 22 de Fevereiro de 2004,...