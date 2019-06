Em dia nublado foi o ‘Beer Fest’ que brilhou

Com tanta festa a acontecer, por esta altura, na Madeira, seria impossível prever que afluência iria registar o primeiro dia de Funchal Beer Fest, mas a verdade é que no arranque do Verão, naquele que foi o dia mais longo do ano, o festival que é organizado pelo DIÁRIO, em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal, contou com imensos visitantes e apreciadores de uma bebida que...