A Madeira confirmou, ontem, o primeiro caso de Covid-19 no arquipélago. Uma cidadã holandesa, de férias no Funchal desde o passado dia 12 de Março, hospedada no Enotel Quinta do Sol, viu ser positivo o resultado das análises feitas para o novo coronavírus SARS-CoV-2, conforme o DiÁRIO avançou em primeira mão na edição on line. A turista ter-se-á sentido mal no domingo, dia em que...