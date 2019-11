Em busca do primeiro triunfo em França

O Benfica, com um registo de sete derrotas em 14 visitas a França para as provas europeias de futebol, vai procurar, esta noite, diante do Lyon, alcançar a primeira vitória em solo gaulês para a Liga dos Campeões.

A formação das ‘águias’, treinada por Bruno Lage, volta a enfrentar o Lyon, do francês Rudi Garcia, desta vez em França, depois da vitória em casa na terceira jornada...