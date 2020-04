Em busca de mecenas para estudar em Nova Iorque

Matilde César é uma jovem madeirense apaixonada por fotografia que acaba de ser aceite na Universidade de Nova Iorque (UNI) para uma licenciatura de quatro anos. A estudante de 18 anos, natural de Câmara de Lobos, fez recentemente um apelo no Facebook para conseguir apoios que lhe permita suportar as despesas na cidade americana e diz que qualquer ajuda é bem-vinda.

Acredita que o facto de frequentar este curso, nesta universidade, irá abrir-lhe horizontes e permitirá desenvolver competências como fotógrafa e artista do século XXI, expandindo a sua rede de contactos com vista a uma carreira internacional.

Qualquer donativo, por mais pequeno que seja, é bem recebido e poderá ser feito para a conta PT50 0018000344435030020 51 ou MB WAY: +351 919 003 355.

Acaba de ser aceite no curso de fotografia e imagem da Universidade de Nova Iorque (UNI). Como é que descobriu o curso?

Desde cedo que tive interesse de sair do país. As artes em Portugal não são muito valorizadas e sempre vi no estrangeiro uma maior e melhor oferta. Desde o meu 10.º ano que pesquiso universidades e foi nos Estados Unidos que encontrei aquele que mais me cativou. A UNI não só é uma prestigiada universidade americana como também é responsável pela educação de grandes nomes da área das artes como Martin Scorcese, Woody Allen e Tyler Mitchell, um dos meus fotógrafos favoritos. A Universidade também oferece oportunidades únicas que serão de grande valor para o meu desenvolvimento pessoal e académico.

A paixão pela fotografia surgiu como?

Surgiu lentamente, há cerca de quatro anos, quando peguei na máquina fotográfica do meu pai e decidi fazer algumas experiências. Com o passar do tempo, fui explorando e descobrindo outras vertentes da fotografia que me interessaram mais. Actualmente sou uma jovem preocupada com o ambiente, o consumismo e as desigualdades sociais e encontrei na fotografia a capacidade de expressar-me e expor os problemas que me afligem.

Publicou um pedido de ajuda no Facebook para suportar as despesas em Nova Iorque. É a única forma de seguir o sonho?

Tecnicamente não. O Ensino superior Americano tem custos muito elevados e, infelizmente, a maioria das bolsas de estudo portuguesas são para mestrados e doutoramentos havendo poucas ajudas financeiras para as licenciaturas naquele país. Existe a opção de eu arranjar um mecenas ou de pedir um empréstimo bancário para pagar os estudos mas, devido ao Covid-19 e à crise que possivelmente se aproxima, o acesso ao crédito tornar-se-á mais complicado.

Foi fácil fazer este apelo público?

Não o consideraria fácil ou difícil. O importante é ter iniciativa e aproveitar esta maravilhosa oportunidade que a UNI me proporcionou e, se para isso, tiver de apelar a ajuda financeira não tenho problema nenhum em fazê-lo.

Tem ideia do valor que precisa?

O valor das propinas + alojamento + despesas gerais custa cerca de 85 mil dólares por ano (cerca de 77 mil euros). A universidade já me garantiu uma ajuda de 24 mil (22 mil euros) mas as propinas continuam a ser muito altas.

Seria uma ajuda para os primeiros tempos, tentando depois arranjar uma ocupação em Nova Iorque?

Eu pretendo trabalhar para suportar algumas despesas e a Universidade até ajuda nesse aspecto. Para conseguir algum dinheiro, estou a preparar uma forma de vender o meu trabalho.

O que mais gosta na área da fotografia?

Há imensas coisas que gosto na fotografia mas destaco a capacidade de capturar momentos e de contar histórias através da imagem. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue tirar fotografias, mas nem todos têm o ‘olho’ e a sensibilidade para esta área. A fotografia é muito mais do que apontar a câmara e clicar. É apelar às emoções e ao sentido crítico através das fotos.

Paisagens, pessoas, eventos. Alguma preferência?

Adoro fotografar pessoas, mas também gosto de paisagens e arquitectura. Aprecio imenso a fotografia documental e a sua capacidade de alertar o público para as diferentes realidades do planeta.

Com a pandemia Covid-19 espalhada pelo mundo, não teme ir para tão longe?

Na realidade, não. Ainda não sei quais serão as medidas que a universidade vai tomar e é provável que o ano lectivo comece mais tarde do que o previsto, mas não me assusta ir para longe porque o vírus não tem fronteiras.