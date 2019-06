Élvio ataca Calado em Carta Aberta

Élvio Sousa e o Partido Juntos Pelo Povo não desarmam no acesso do dossier do ferry. Agora o secretário-geral do JPP e líder parlamentar aproveita para escrever uma ‘carta aberta’ para desferir um duro ataque político e à postura que o vice-presidente do Governo Regional tem tido, alegam. Na missiva, a que o DIÁRIO teve acesso, o parlamentar dirige-se ao governante transmitindo-lhe...