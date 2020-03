Reunido na Calheta, o Conselho Regional do PSD começou por congratular-se “com o balanço altamente positivo da governação”, ao destacar que “há 78 meses consecutivos que a economia regional cresce”. Paulo Fontes, porta-voz das conclusões, congratulou-se também com a aprovação do Orçamento Regional, que disse ser “sólido, consistente e determinado, para uma Legislatura de quatro...