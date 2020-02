Elisa, com ‘Medo de Sentir’, foi uma das quatro intérpretes a ser escolhida na primeira semi-final do Festival da Canção, tendo acolhido a preferência de quem votou por telefone e também do público, por ter sido uma das mais aplaudidas na gala realizada ontem à noite pela RTP1.

Sem medo de sentir a projecção da sua voz, a cantora madeirense exibiu-se em palco acompanhada de um coro...