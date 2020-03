A madeirense que acaba de vencer o Festival da Canção 2020, com a música ‘Medo de Sentir’, subirá ao palco do maior festival de Verão, a 24 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal. Conforme o DIÁRIO avançou a 26 de Fevereiro, Elisa foi a primeira artista madeirense confirmada no Summer Opening 2020.

A artista madeirense que, aos 21 anos, catapultou para a ribalta em todo...