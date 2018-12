O Madeira Andebol SAD masculino continua com uma ‘onda de azar’ nomeadamente no seu plantel, muito devido às últimas lesões de alguns jogadores que são peça chaves.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o internacional angolano, Elias António, irá ser operado a uma fractura no pé esquerdo, situação que deverá acontecer ainda no dia de hoje na cidade do Porto.

O andebolista vinha...