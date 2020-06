O internacional angolano Elias António é a mais recente renovação no plantel do AM Madeira Andebol SAD para a temporada 2020/2021, juntamente com o guarda-redes madeirense Hugo Freitas.

O lateral e um dos andebolistas mais activos na formação comandada pelo treinador Paulo Fidalgo vai assim continuar a vestir a camisola da SAD madeirense, tal como o guarda-redes que dará assim continuidade...