Elevador avariado revolta moradores

O elevador do Bloco 49 A da Rua da Vargem está avariado “há anos”. Quem o diz é uma moradora do 5.º andar, que lamenta “o facto de ninguém se preocupar com as pessoas doentes”.

Nina Maria de Freitas explicou ao DIÁRIO que tem tido sérias dificuldades para conseguir tirar o seu marido de casa, um homem de 60 anos que tem problemas de saúde. Segundo a moradora, o marido tem dificuldade...