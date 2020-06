A existência de um ‘mar’ de resíduos de combustíveis no subsolo de terreno recentemente adquirido pela Câmara do Funchal à Empresa de Electricidade da Madeira, situado junto à foz da ribeira dos Socorridos, onde no passado funcionou o afluente industrial da Central Térmica da Vitória, além do alarme provocado ameaça ‘contaminar’ a relação entre a autarquia e o Governo Regional.