A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) admite que o derrame de óleos industriais no subsolo junto à foz da Ribeira dos Socorridos, no terreno que a Câmara Municipal do Funchal adquiriu àquela empresa pública para a construção da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR), tenha tido origem numa fuga na conduta de adução à caixa separadora de resíduos de hidrocarbonetos.

