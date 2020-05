“Um incêndio deflagrou no antigo edifício da Insular de Moinhos, no Funchal, mobilizando vários meios dos bombeiros. Segundo testemunhas, o fogo alastrou aos vários pisos daquele edifício devoluto que ocupa o quarteirão entre a Travessa da Malta e o Largo do Pelourinho, na baixa da cidade do Funchal”, assim descrevia o DIÁRIO a primeira notícia do grande incêndio urbano em um único...