Chega ao fim hoje a 16.ª edição do Festival MadeiraDig, e fecha com uma proposta alternativa de edição de filme e música ao vivo da dupla de cineastas Vincent Moon e Priscilla Telmon e do músico libanês Rabih Beaini, que actuam no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Antes o palco é de outra artista de peso do cartaz de 2019: Heather Leigh. Para ver às 21h30.

