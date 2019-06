Edgar Pêra fala no MUDAS

Na sequência da programação semanal do ‘Screenings Funchal’, que tem lugar todos os sábados pelas 21 horas nos Cinemas NOS Forum Madeira, será exibido amanhã, dia 29 de Junho, em sessão especial 3D, o filme ‘Lisbon Revisited’, iniciativa que contará com a presença do realizador Edgar Pêra.

O ‘Screenings Funchal’ convidou a realizador a deslocar-se à Madeira e antes de ir até à sala...