Edgar Costa renova contrato

Depois de um período de indefinição, e que se prendeu com alguns problemas de ordem disciplinar na ponta final da temporada com o jogador, o Marítimo acordou a renovação do contrato com Edgar Costa por mais uma temporada, com mais uma de opção. O acordo aconteceu na tarde desta segunda-feira, após uma reunião entre o jogador madeirense e Carlos Pereira, presidente da SAD maritimista,...