Edgar Costa de volta e Vukovic ‘à espreita’

O regresso mais que provável ao ‘onze’ de Edgar Costa e a possibilidade de Vukovic poder já fazer parte das escolhas do treinador José Gomes, são as notas mais relevantes no plantel do Marítimo, que começou já a preparar o encontro da próxima quinta-feira, às 21h30, no Estádio do Dragão, com o FC Porto.

Neste jogo da 26.ª jornada da I Liga, os verde-rubros vão apresentar duas baixas consideráveis, resultantes da partida desta quinta-feira com o Vitória de Setúbal. Onde, para além do ponto perdido, há a registar pela negativa os dois cartões amarelos exibidos a Jorge Correa e Rodrigo Pinho, curiosamente dois dos elementos da equipa em melhor plano neste encontro, que os colocam fora do próximo jogo. Em ambos os casos foram admoestados com o quinto cartão amarelo.

O regresso do ‘capitão’ Edgar Costa vem amenizar, de alguma forma, estas baixas, oferecendo ao treinador José Gomes uma opção bastante válida para este jogo, não só pela sua valia técnica, mas também pela experiência que traz à equipas. O câmara-lobense vem de uma suspensão de dois jogos, cumpridos frente a Moreirense e Vitória de Setúbal, após ter sido expulso já depois do final do encontro com o Sporting de Braga.

Diferente é a situação do montenegrino. Vukovic já treina sem limitações com o restante plantel, sendo que a sua chamada à equipa dependerá, somente, de readquirir o ritmo de jogo. O que a acontecer será uma importante mais-valia para a equipa verde-rubra, nesta fase crucial da época.