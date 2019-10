Terminou ontem com um animado convívio a quinta edição do Ecotrail Funchal - Madeira 2019, que decorreu no Mercado dos Lavradores, onde aconteceu a cerimónia de entrega de prémios, seguido de um almoço de confraternização, em que os presentes aproveitaram para recordar e contar as peripécias vividas no dia anterior, bem como para projectar a próxima edição deste evento, que continua...