A EasyJet dá início, esta quinta-feira, aos voos de repatriação dos turistas que ainda permanecem na Madeira. Entre hoje e os próximos dois dias, a companhia aérea irá efectuar 12 voos de resgate (seis voos no dia 19 de Março, para Bristol, Gatwick, Lisboa e Berlim; cinco voos no dia 20 de Março, para Bristol, Gatwick, Lisboa e Manchester, e um último voo para Lisboa no dia 21...