No 4.º trimestre de 2019, entre as 10 maiores companhias aéreas a opera no Aeroporto da Madeira, a TAP liderava com quase 1 em cada três voos (29%), seguida da Transavia France (que faz as ligações ao Porto), com 10% e da EasyJet Europe, com 9%. Em termos do movimento de passageiros, a TAP continua líder (28%), seguida da EasyJet Europe (12%) e em 5.º no top-10 aparece a Transavia...