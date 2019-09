A terceira edição do Trans Madeira vai realizar-se entre os dias 2 a 6 de Junho do próximo ano, num evento que contará com um máximo de 140 participantes, anunciou a organização ao DIÁRIO.

A prova, que vai decorrer entre Machico e Paul do Mar, com um trajecto total de 220 quilómetros, tem sido elogiada e promovida nos mercados internacionais com um foco especial no Reino Unido,...