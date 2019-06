“É preciso fazer literatura que dialogue com a tecnologia”

Os ventos no Aeroporto da Madeira deram tréguas e, a 2 de junho, Itamar Vieira Junior conseguiu sair da Madeira rumo à capital. O escritor brasileiro, vencedor do Prémio Leya 2018 com o romance ‘Torto Arado’ conseguiu estar presente na Feira do Livro de Lisboa para a cerimónia de entrega do galardão, que lhe valeu também 100 mil euros. Antes, apresentou a obra na Feira do Livro...