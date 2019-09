É possível realizar eventos na véspera e no dia eleitoral

É possível realizar um conjunto de eventos na véspera de eleições e no próprio dia de ida às urnas. A regra geral é que os eventos não interfiram com o acto eleitoral. O mesmo se pode dizer da participação de candidatos e de titulares de cargos públicos.

A CNE - Comissão Nacional de Eleições - esclarece o que é proibido e o que não: “é proibido fazer propaganda por qualquer meio na véspera e no dia da eleição; não pode haver aproveitamento dos eventos festivos ou outros, no sentido de serem entendidos como propaganda eleitoral; em eventos que impliquem a deslocação de eleitores para fora dos locais em que estejam recenseados devem criar-se condições para que estes possam votar; é proibido perturbar o regular funcionamento das assembleias de voto, o que pode implicar que um evento se realize em local distante das mesmas; é proibida a caça no dia da eleição.”

Os candidatos podem participar desde que, simplificando, não se aproveitem dessa participação para fazer propaganda.

Não pode haver inaugurações, pois “a inauguração é um evento que pode ser entendido como propaganda eleitoral”.

Pode haver festas religiosas, desportivas e até o “lançamento de foguetes”. O critério é cumprir a lei e não impedir a participação eleitoral. E. P.