O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, defendeu ontem que a recepção ao Besiktas, hoje, para a quarta jornada do grupo K da Liga Europa de futebol, “é um jogo de tripla” pois os turcos estão mais fortes e motivados.

No entanto com seis vitórias e um empate na Liga Europa, contando com as fases de qualificação, o Sporting de Braga lidera o grupo e, em caso de triunfo,...