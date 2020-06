Não será uma questão para ‘one million dollars’, como vulgarmente alguém quer saber a resposta de algo muito importante, mas, neste caso, será para “16 milhões de euros”, quantia semelhante à verba que Jorge Vale Fernandes diz ter sobrado do exercício de 2019, e que não teve qualquer utilização por parte da actual Câmara do Funchal. Por antever a resposta do edil, o vereador acusa...