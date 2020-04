“É o pior momento da história da aviação e aeroportos, nem sequer comparável com outros momentos complicados, como o 11 de Setembro ou com a crise de 2008, que acabou por atingir apenas alguns estratos sociais. Esta é a opinião de Fernando Henriques, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) e responsável pelo handling, e a razão pela qual pede ao...