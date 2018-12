É argentino, já foi campeão regional, mas admite que este é o melhor início de época de sempre a nível pessoal. Ernesto Sanchez, 30 anos, cumpre a primeira temporada no 1.º de Maio e é o melhor marcador da Divisão de Honra regional, com quatro golos. “Não esperava um início assim tão bom em termos pessoais”, admite o avançado argentino, em conversa com o DIÁRIO.

Sublinha a “a qualidade...