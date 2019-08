“É muito difícil hoje em dia conseguir um contrato de trabalho”

Catarina Perez, a youtuber e apresentadora com o cabelo colorido no canal de televisão Nickelodeon, esteve na Madeira para participar, como oradora convidada, no recente V Encontro Municipal de Juventude promovido pela Câmara Municipal da Calheta. Comprovou no evento e na entrevista concedida ao DIÁRIO que, além da boa disposição contagiante, adora falar pelos cotovelos. Apesar...