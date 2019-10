A música electrónica está de volta à Praça da Fruta do Mercado dos Lavradores em formato ‘Ilhatrónica’, naquele que começa a ser um evento de referência na música de dança na Madeira. O evento tem início marcado para as 21 horas do dia 1 de Novembro com a música a ficar a cargo de Diogo Freitas, seguindo-se Moullinex (DJ set) e DJ Vibe. A entrada tem o valor de 10 euros por pessoa...