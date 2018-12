E a foto do ano vai para... Miguel Ponte

Uma fotografia do madeirense Miguel Ponte foi distinguida no ‘MyWed Awards 2019’, que actualmente é considerado o maior concurso de fotografia de casamento a nível mundial. A imagem, considerada a foto do ano, foi nomeada num universo de 19.518 fotografias que foram enviadas por 2124 fotógrafos candidatos de 85 países diferentes.

