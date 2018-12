Duplo confronto insular para equipas do CAB

As duas equipas do CAB Madeira enfrentam hoje uma espécie de cimeira insular no basquetebol, tendo pela frente adversários açorianos: os masculinos jogam em Angra do Heroísmo com o Lusitânia para a Liga, os femininos recebem o Boa Viagem para a Taça de Portugal.

A formação comandada por João Paulo Silva, que soma apenas mais um ponto que o último classificado (11 pontos, em igualdade...