Dupla KEVU completa ‘São João’ na Calheta

É uma das mais recentes e maiores duplas nacionais de DJs, que saiu do anonimato há alguns anos em termos nacionais e atingiu um novo patamar no cenário da música electrónica internacional. Chama-se KEVU e é um projecto composto por João Rosário e João Pedro, que no final de 2018 entrou directamente para o top 150 dos melhores DJs do Mundo, uma lista elaborada pela ‘DJ Mag’, a bíblia...