Duo dá concerto sexta e sábado no Scat

Amigos há mais de uma década, desde que começaram a tocar juntos, Margarida Campelo e António Quintino vão reunir-se para dar dois concertos especiais no próximo fim-de-semana, no Scat, no passeio marítimo do Lido, no Funchal.

Membros de várias bandas activas neste momento (Cassete Pirata, Bruno Pernadas e Elisa Rodrigues), vão juntar nestas noites canções da vida de cada um, desde...