Duas pessoas morreram na última semana, na sequência de acidentes de viação nas estradas da Madeira. A primeira vítima foi um rapaz de 25 anos que não resistiu aos ferimentos graves após ter sofrido um despiste de carro junto à entrada da via rápida, em São Martinho, vindo a falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça no último domingo.

Na quarta-feira um homem de 65 anos foi atropelado...