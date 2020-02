Os judocas madeirenses Ana Filipa Freches (Clube Naval do Funchal) e Marco Vieira (Judo Clube da Madeira) conquistaram medalhas de prata no Campeonato Nacional de Cadetes de Judo, realizado no fim-de-semana, em Odivelas.

Ana Filipa Freches foi vice-campeã nacional na categoria de -40 kg, ao passo que Marco Vieira conquistou o segundo lugar na categoria de -81 kg.

Destaque ainda para...