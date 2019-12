Duarte Nuno Anjo vence jornada sénior

O jogador do CDR Prazeres, Duarte Nuno Anjo, foi o vencedor da categoria absoluta de singulares na terceira jornada nacional sénior da fase zonal de badminton, disputada no passado domingo no Pavilhão da Serra D’ Água.

O internacional português triunfou, ainda, na prova de pares mistos, onde fez dupla com a sua colega de equipa Sofia Setim, que viria a vencer, igualmente, na prova...